ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGANIN ARDINDAN TAKSİ DURAKLARI KALDIRILIYOR (1) - Son Dakika

Esenyurt 'ta taksiciler arasında geçen cumartesi günü yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmesi üzerine taksi durağı olarak kullanılan yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu