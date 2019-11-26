Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
6 saat önce
Esenyurt'ta bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Esenyurt'ta bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 302.Sokak'ta yürüyen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, otomobilden ateş açılması sonucu yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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