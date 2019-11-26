Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Esenyurt'ta bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Esenyurt'ta bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 302.Sokak'ta yürüyen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, otomobilden ateş açılması sonucu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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