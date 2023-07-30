Esenyurt'taki silahlı saldırının detayları belli oldu! İki grup arasındaki husumet eskiye dayanıyor - Son Dakika
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Esenyurt'taki silahlı saldırının detayları belli oldu! İki grup arasındaki husumet eskiye dayanıyor

30.07.2023 16:47

Esenyurt'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Saldırganlardan biri polis tarafından yakalanırken, olayın önceden husumetli iki grup arasında yaşanan bir kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Ayrıca, saldırganlardan birinin daha önce aynı aileye silahlı saldırıda bulunduğu ve cezaevinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı vahşet ülke gündemine bomba gibi düştü. Silahlı saldırganlardan biri polis ekipleri tarafından yakalanırken; 2 grup arasında önceden husumet bulunduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylardaErzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİ ARANIYOR

Zırhlı araç eşliğinde sağlık kontrolüne ve ardından adliyeye götürülen şüphelinin olay sırasında ayağından yaralandığı, koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö, T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

TÜFEK, TABANCA, 50 ADET MERMİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildikleri öğrenildi.

CİNAYETİN SEBEBİ BORÇ KAVGASI

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp'dan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

BİRKAÇ AY ÖNCE YİNE SİLAHLA ÇATIŞMIŞLAR

Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganlardan Murat Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR (2)
  • Paravan Hesap: Ülkede yaşanacak hal kalmadı artık birileri saltanat sürerken millet birbirini yiyorlarlar. Cevap Yaz 24 6 Yayından Kaldır
  • Kamuran Sertkaya: ve toplum maalesef böyle böyle temizlenecek....keşke böyle olmasa,keşke biri mezara, diğeri hapse girerek temizlenmezse toplum....eğitimle düzelse böyleleri ,herkes mutlu olsa..maalesef sonrası pişmanlık Cevap Yaz 61 12 Yayından Kaldır
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İstanbul, Esenyurt, Tekel, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Esenyurt'taki silahlı saldırının detayları belli oldu! İki grup arasındaki husumet eskiye dayanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'taki silahlı saldırının detayları belli oldu! İki grup arasındaki husumet eskiye dayanıyor - Son Dakika
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