ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen iki kişi, yanlarına yaya olarak gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarından Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kişiye, yanlarına yaya olarak gelen 1 kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda kurşunlar isabet eden adları öğrenilemeyen 2 kişi yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralılar

-Polis ekipleri

-Yaralıların ambulansa alınması

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