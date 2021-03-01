Son Dakika | Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 yaralı

01.03.2021 02:51

Son dakika haberleri: ESENYURT'ta 4 kişi otomobille geldikleri cadde üzerinde 2 kişiye silahla ateş açtı.

ESENYURT'ta 4 kişi otomobille geldikleri cadde üzerinde 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası 2 kişi yaralanırken, şüpheliler de geldikleri araçla kaçtılar. Şüpheliler, saldırıda kullandıkları otomobili TEM Otoyolu Ankara istikameti, Başakşehir mevkiinde terk edip yaya olarak kaçtılar. Olaya ilişkin 3 kişi yakalanırken bir kişi ise aranıyor.

Olay Esenyurt, Aşık Veysel Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kişi, plakası alınamayan bir otomobille geldikleri Süleyman Demirel Caddesi üzerinde yürüyen R.G ve B.K. isimli 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası iki kişi yaralanırken, şüpheliler de araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri caddenin her iki tarafına da şerit çekerek detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelilerin ateş açması sonucu park halinde duran 3 otomobile de mermi isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri otomobiller de tek tek inceleme yaparak boş kovanları delil torbalarına koydu. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekiplerinin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis ekipleri çalışma yaptığı sırada, açılan ateş sonucu yaralananların yakınlarının olay yerine gelerek bilgi aldı.

ŞÜPHELİLER ARACI TEM OTOYOLU'NDA TERK EDEREK KAÇTIPolis ekipleri şüphelilerin kaçtığı aracın TEM Otoyolu, Ankara istikametine doğru gittiğini belirledi. Bu sırada şüpheliler  de otomobili TEM Otoyolu Ankara istikameti, Başakşehir mevkiinde bırakıp kaçtı. Olay yerine giden polis ekipleri şüphelilerin yaya olarak kaçtıkları yönde aramalara devam ederken, terk ettikleri otomobilde de inceleme yaptı. Polisin takibinden kısa süre sonra yaya olarak kaçan 4 kişiden üçü yakalanırken bir kişi ise aranıyor. Şüphelilerin terk ettiği otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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