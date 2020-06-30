ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/
Esenyurt'ta gayrimenkul işiyle uğraşan bir kişi yol ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
"DUVARIN ARKASINA SIĞINDIM"Ali Ziver Çavuş "İş yerime gitmek için kaldırımda yürüyordum. O sırada karşı taraftan bir aracın yolu kestiğini fark ettim. Namluyu bana uzattığını ve çarşaf giyen bir erkek olduğunu gördüm. Silah seslerini duyunca, buradaki duvarın arkasına sığınarak kendimi korudum. Gelen mermiler de duvarlara isabet etti. Beni öldürmek için geldi. Daha öncede benzer olaylar yaşadım. Gerekli yerlere şikayette bulundum. Olayda ben yara almadım. Kamera kayıtları da var." dedi.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ali Ziver Çavuş kaldırımda yürüdüğü sırada yanına bir otomobil yaklaşıyor. Otomobilden silahla ateş açıldığı sırada Ali Ziver Çavuş, yol kenarındaki duvarın arkasına sığınıyor. Ardından çevredekiler olay yerine koşuyor.