ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ YARALANDI

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Esenyurt 'ta bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobille uzaklaşırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!