Esenyurt'u karıştıran Nijeryalı bir otomobilin ön camını patlattı - Son Dakika
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Esenyurt'u karıştıran Nijeryalı bir otomobilin ön camını patlattı

02.08.2022 09:12

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Nijerya uyruklu bir şahsın sinir krizi geçirmesi sonrası tehlikeli anlar yaşandı. Yalın ayaklı bir şekilde sokakta koşan Nijeryalı, daha sonra ise bir aracın cam tavanını patlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Dün akşam üzeri Esenyurt Mehmet Akif Ersoy mahallesinde iddiaya göre, psikolojik problemleri olan Nijerya uyruklu T.D isimli şahıs çıplak ayakla sokaklarda bağırarak koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, T.D'yi sakinleştirip durdurmaya çalışsalar da başarılı olmadılar.

ARABANIN ÖN CAMINI PATLATTI

Caddeye atlayan şahıs, seyir halinde ilerleyen aracın üzerine çıkarak önce ön camını patlattı daha sonra tavanını çökertti. Yol boyu koşan T.D'yi hasar gören araçtaki vatandaşlar yakalayarak darp etti. Olayı gören esnaf ise polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

SÜRÜCÜ ŞOKU ATLATAMADI

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, Afrikalı gencin bir anda caddeye atlayıp aracın üstüne çıktığı o anlar şoke etti. Araçta maddi hasar yaşanırken, sürücüsü ise bir süre şoku atlatamadı.

Sinir krizi geçiren Nijeryalı, Esenyurt'u birbirine kattı! Yalın ayak gezip, otomobilin tavanını patlattı
Sinir krizi geçiren Nijeryalı, Esenyurt'u birbirine kattı! Yalın ayak gezip, otomobilin tavanını patlattı
Sinir krizi geçiren Nijeryalı, Esenyurt'u birbirine kattı! Yalın ayak gezip, otomobilin tavanını patlattı
Sinir krizi geçiren Nijeryalı, Esenyurt'u birbirine kattı! Yalın ayak gezip, otomobilin tavanını patlattı
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Kaynak: İHA

Esenyurt, Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'u karıştıran Nijeryalı bir otomobilin ön camını patlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'u karıştıran Nijeryalı bir otomobilin ön camını patlattı - Son Dakika
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