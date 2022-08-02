Sinir krizi geçirdi ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Sinir krizi geçirdi ortalığı birbirine kattı

02.08.2022 09:28
Sinir krizi geçirdi ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta sinir krizi geçiren Nijerya uyruklu kişi, önce çıplak ayakla sokaklarda koştu daha sonra yolda geçen arabanın üzerine çıkıp camını patlatıp tavanını çökertti.

Esenyurt'ta sinir krizi geçiren Nijerya uyruklu kişi, önce çıplak ayakla sokaklarda koştu daha sonra yolda geçen arabanın üzerine çıkıp camını patlatıp tavanını çökertti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam üzeri Esenyurt Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olan Nijerya uyruklu T.D isimli şahıs çıplak ayakla sokaklarda bağırarak koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, T.D'yi sakinleştirip durdurmaya çalışsalar da başarılı olmadılar. Caddeye atlayan şahıs, seyir halinde ilerleyen aracın üzerine çıkarak önce ön camını patlattı daha sonra tavanını çökertti. Yol boyu koşan T.D'yi hasar gören araçtaki vatandaşlar yakalayarak darp etti. Olayı gören esnaf ise polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı, gözaltına alarak karakola götürdü.

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, Afrikalı gencin bir anda caddeye atlayıp aracın üstüne çıktığı o anlar şoke etti. Araçta maddi hasar yaşanırken, sürücüsü ise bir süre şoku atlatamadı.

(Erdal Can İçelli - İHA)

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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