Esenyurt'ta site sakinleri tencere tavayla eylem yaptı - Son Dakika

Esenyurt'ta yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı sitenin sakinleri, aidatlara yapılan yüksek zamlar ve usulsüzlük iddialarıyla site yönetimini protesto etti. Tencere tava ile eyleme katılan site sakinleri aidatlara yapılan zamma tepki gösterdi.

Esenyurt'ta Özyurtlar İnşaat tarafından yapılan Ntowers isimli lüks sitede aidatlara yapılan yüksek zamlar ve yönetimde usulsüzlük iddiaları site sakinlerini isyan ettirdi. Yıllardır oturdukları sitede ödedikleri yüksek aidatların karşılığında hizmet alamadıklarını söyleyen site sakinleri, durumu protesto etti. Site yönetiminin yaptığı usulsüzlüklerden şikayetçi olan vatandaşlardan bazıları pencerelerde tencere ve tava çalarak, bazıları ise araçlarının kornasına basarak duruma tepki gösterdi.

"ÖNCEKİ AİDAT MİKTARIMIZ 260 LİRAYDI, BUNU BİR KEREDE 450 LİRAYA ÇIKARDILAR"

Sitede yaşayan Cebrail Bekiroğlu, "Yaklaşık 1,5 yıldır burada oturuyorum. Önceki aidat miktarımız 260 liraydı, bunu bir kerede 450 liraya çıkardılar. Sitede ortalama bin 300 daire var ve bu toplamda 640 bin lira para yapıyor. Bu kadar paraya karşılık aldığımız hizmeti söylüyorum, çöp alınması ve temizlik, başka hiçbir şey yapılmıyor. Bir aylık para miktarı. İnsanlar 260 lira öderken bile bunu bile fazla görüyor, görmesi de gerekiyor bence, çünkü karşılığında hiçbir şey almıyorsunuz" dedi.

"Soğuk suyla yıkanıyoruz, asansörlerimiz bozuk, spor salonumuza giremiyoruz aletler bozuk, havuz bozuk. Yapılan bir tek iş, çöp alınıyor"

Site sakini Oya Küçükel ise, "8 yıldır bu sitede oturuyorum. Bu yönetimden son derece şikayetçiyim. Son zam olayı çok yüksek. Soğuk suyla yıkanıyoruz, asansörlerimiz bozuk, spor salonumuza giremiyoruz aletler bozuk, havuz bozuk. Yapılan bir tek iş, çöp alınıyor. Bunun için bu yüksek aidatı ödemek istemiyorum. Aidat 260 liraydı 446 lira oldu, 1+1 bu yanlış anlamayın. Diğer daireler de 550 lira ödeyecek 2+1, zaten başka metrekare yok burada" diye konuştu.

"SİTE YÖNETİMİ, KENDİ YAKINLARINI SİTEDE İŞE ALIYOR"

Site Sakinleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Aykut ise, "Esenyurt'ta 5 bin kişilik bir sitede yaşamaktayız. Aidatların artışlarındaki ehli keyif davranışlar, bir yönetim kurulu oluşuyor, aralarında karar veriyorlar ve onların bir denetleme mekanizması adı altında denetçileri var ancak hiç kimse, hiçbir denetçi birbirinden haberdar değil ve bu yapılan kararın onaylandığından dahi haberdar değiller. Yani bu site yönetimlerinin devlet tarafından bir şekilde denetlenmesi icap ediyor. Site yönetim başkanı, kurul başkanı, yakınlarını buraya sitelere koyuyor, bütün çalışanlarını tekniğinden temizliğine kadar ve karşılığında da doğrusu bir hizmet alamıyoruz. Burada toplamda 5 blok, 1300 daire var. 20 asansörümüz var, bunların nereden baksanız yarısından fazlası çalışmamaktadır" şeklinde konuştu.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)