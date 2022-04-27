Esenyurt'ta site yöneticileri arasında silahlı kavga - Son Dakika
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Esenyurt'ta site yöneticileri arasında silahlı kavga

27.04.2022 11:38
Esenyurt'ta site yöneticileri arasında silahlı kavga

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin yönetimini yapan kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin yönetimini yapan kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi'ndeki bir sitede 1,5 yıldır kayyum olarak görev yapan yöneticiler ile 22 Nisan'daki seçimi kazanan yeni yönetimde görev alanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışanlardan biri silahla karşı tarafa ateş etti.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine siteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ateş açan kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada gözaltına alınan kişinin silahla ateş ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın karşı tarafa bağırarak ateş etmesi yer alıyor.

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Esenyurt, Polis, Nisan, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta site yöneticileri arasında silahlı kavga - Son Dakika


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