Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Sitede El Bombası ve Mermiler Bulundu (2)

Esenyurt'ta Sitede El Bombası ve Mermiler Bulundu (2)

23 dakika önce

Esenyurt'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.

Esenyurt'ta Sitede El Bombası ve Mermiler Bulundu (2), System.String[]


Esenyurt'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.

Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitenin temizlik görevlisi kamelya kısmındaki masada üstü bezle örtülmüş bir poşetin içindeki el bombası ve mermileri gördü. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kamelya çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine uzman ekip geldi. El bombası ve mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü

Görüntü dökümü:

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-Sitenin dış görüntüsü

- Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-İncelemeden görüntü

-El bombası ve mermilerin fotoğrafları

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

Polis, Esenyurt, Güncel
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