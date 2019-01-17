Esenyurt'ta Sitede El Bombası ve Mermiler Bulundu
2 saat önce
Esenyurt'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.
Esenyurt
'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.
Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitenin temizlik görevlisi kamelya kısmındaki masada üstü bezle örtülmüş bir poşetin içindeki el bombası ve mermileri gördü. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kamelya çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine uzman ekip geldi. El bombası ve mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: DHA
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