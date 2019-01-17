Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Sitede El Bombası ve Mermiler Bulundu

Esenyurt'ta Sitede El Bombası ve Mermiler Bulundu

2 saat önce

Esenyurt'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.

Esenyurt'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.

Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitenin temizlik görevlisi kamelya kısmındaki masada üstü bezle örtülmüş bir poşetin içindeki el bombası ve mermileri gördü. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kamelya çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine uzman ekip geldi. El bombası ve mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaralı Balıkçılardan Hamsi Temizleme Rekoru! 1 Kilo Hamsiyi 92 Saniyede Temizledi Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı

Esenyurt'ta Siteye Bırakılan Şüpheli Paketten El Bombası ve Mermiler Çıktı Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 14:03:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Sitede El Bombası ve Mermiler Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]