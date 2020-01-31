Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu

6 saat önce

Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yabancı uyruklu bir kadının cesedi bulundu.

Esenyurt'ta sitede kadın cesedi bulundu, System.String[]

Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yabancı uyruklu bir kadının cesedi bulundu. Kadının cesedinin uzun süredir evde olduğu değerlendiriliyor.


Olay, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kötü kokular gelen bir sitenin dairesinden ihbar alan polis olay yerine geldi. Polis ekipleri sitede bulunan dairenin içerisinde genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının cesedinin şiştiği öğrenilirken, polisin incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Necip Fazıl Kısakürek, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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