Esenyurt'ta sitede kavga: polisi darbedip silahını aldılar - Son Dakika
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Esenyurt'ta sitede kavga: polisi darbedip silahını aldılar

25.04.2022 10:40
Esenyurt'ta sitede kavga: polisi darbedip silahını aldılar

ESENYURT'da site yönetimi ile sitede oturan polis memuru arasında çıkan tartışmada, polis memuru Y.E. darbedilip silahı alındı.

ESENYURT'da site yönetimi ile sitede oturan polis memuru arasında çıkan tartışmada, polis memuru Y.E. darbedilip silahı alındı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Y.E.'yi darbeden 6 kişi ise yakalandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Site yönetimi ile polis memuru Y.E. arasında 1 yıl önce apartman boşluğuna konulan kitaplar yüzünden tartışma çıktı. Bu olaydan sonra site yönetimi ile polis memuru arasında sözlü tartışmalar yaşandı. 10 gün önce polis memurunun eşi ile sitedeki güvenlik görevlisi arasında arka kapıdan çıkılmasından dolayı tartışma çıktı. Tartışmada güvenlik görevlisi, "Nerden çıktınız. Siz buradan nasıl çıkarsınız. Bu yetkiyi size kim verdi. Haddinize mi çıkmak" dedi. Dün yaşanan olay ise polis memuru Y.E.'nin emniyette verdiği ifadeye göre şu şekilde oldu: Olay günü yaşanan tartışmaları çözmek isteyen polis memuru, site yöneticisi Murat Mollavelioğlu'nu arayarak konuşmak istedi. Murat Mollavelioğlu ise "Yapacak bir şey yok söylenmiştir. Polisliğine güvenme erkeksen in aşaga seninle görüşelim" dedi. Bunun üzerine polis memuru ile site yöneticisi konuşmak üzere iftardan sonra buluştu. Polis memuru Y.E. aşağı indiğinde kalabalık bir grup olduğunu gördü. Daha sonra kalabalık içerisinden Murat Mollavelioğlu, "Emrimde 20 tane adam var. Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez. Polisliğine mi güveniyorsun adam ol"

dedi. Tehditler sonrasında polis memuru ile kalabalık grup arasında kavga çıktı. Kavga esnasında site yöneticisi Murat Mollavelioğlu belindeki silahı göstererek, "Seni mermi manyağı yapacağım" dedi. Çıkan kavgada polis memurunu yumruklayan grup, daha sonra kolundan tutarak araca yatırdı. Burada polis memurunun silahı kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis memurunu dapbeden Murat Mollavelioğlu, Volkan Subaşı, Muhammet Sefa Mollavelioğlu, Kaan Gezer, Mehmet Salih Ablak ve Abdullah Fatih Mollavelioğlu yakalandı. Olay sonrasında polis memuru Y.E. 6 gün iş göremez raporu aldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis memuru ile site yönetimi arasında yaşananlar sitenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntüler kalabalık grubun polisi yumrukladığı görülüyor. Daha sonra polis memurunun kolunu tutan grup aracın üzerine yatırarak polis memurunun silahını aldıkları görülüyor.


- İstanbul
Esenyurt'ta sitede kavga: polisi darbedip silahını aldılar
Esenyurt'ta sitede kavga: polisi darbedip silahını aldılar
Esenyurt'ta sitede kavga: polisi darbedip silahını aldılar
Esenyurt'ta sitede kavga: polisi darbedip silahını aldılar
Esenyurt'ta sitede kavga: polisi darbedip silahını aldılar
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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