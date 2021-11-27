Esenyurt'ta sitede kiracıya ırkçılık iddiası - Son Dakika

- Esenyurt'ta sitede kiracıya ırkçılık iddiası

Ev tutmak isteyen Somalilileri siteden içeriye almadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir siteye anlaştığı emlakçıyla birlikte daire kiralamak için giden Somalili 3 kişi site yönetiminin "Siyahilere ev vermiyoruz" tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan anlardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden emlak danışmanı "Irkçılık yapıldı" dedi.

İddiaya göre, Esenyurt'ta bir sitede meydana gelen olayda, ev arayan Somalili 3 kişi bir emlak şirketiyle ev kiralama konusunda anlaştı. Emlak şirketi kendilerine bir daire buldu ve daireyi göstermek için kendilerini siteye götürdü. Sitenin girişine geldiklerinde site görevlileri kendilerine ve emlakçılara "Zencilere ev vermiyoruz" diyerek içeri girmelerine engel oldu. Site yönetimi kapsamında siteye siyahileri almadıklarını söyleyen güvenlik görevlileri ve emlak şirketinin sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma anları da cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"Daire sahibi evini kiralamak istiyordu"

Emlak ve yatırım danışmanı Barış Can Meşedüzü yaşananları anlatarak, "Yaklaşık bir aydır ev arıyorlardı. Mecidiyeköy'den geldiler, firmamızı aradılar. Biz kendilerine yardımcı olmak istedik. Bir daire sahibi ile anlaştık, kendisi dairelerini kiralayabileceğini söyledi. Biz de siteye gittik. Ev sahibi, daireyi yabancı insanlara vermek istemesine rağmen site güvenlikleri kendilerini içeri almadı" dedi.

Güvenlik görevlilerinin, müşterilerine ırkçılık yaptıklarını iddia eden Meşedüzü, "Güvenlik görevlileri, yönetim kurulu kararı ile siyahileri siteye almadıklarını söylediler. Kaç yıldır bu sektördeyim, böyle bir şey mümkün değil" dedi.

Zarara uğradığını ifade eden Meşedüzü, maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi. Yabancı oldukları için müşterilerinin dava açmadığını belirten Meşedüzü, bu durum yüzünden başka daire göstermesine rağmen kendilerine ırkçılık yapıldığı için kendisinden başka daire bakmayıp gittiklerini söyledi.

"Tamamıyla bir ırkçılık yapıldı"

Daha önce Esenyurt bölgesinde böyle bir olay duymadığını ifade eden Meşdüzü, "Yabancı insanların siteye alınmadığını duymuştum ama özellikle siyahilerin siteye alınmadığını ilk defa duydum. tamamıyla bir ırkçılık yapıldı. Bence şu anda yabancılara ev verilmemesi gibi bir kanun da yok. Böyle bir durumu yönetim kurallarından geçiremezler" diye konuştu.