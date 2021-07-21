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ESENYURT'TA SİTENİN GİRİŞİNDE YATAN KÖPEĞİ ARACIYLA BÖYLE EZDİ - Son Dakika

ESENYURT'TA SİTENİN GİRİŞİNDE YATAN KÖPEĞİ ARACIYLA BÖYLE EZDİ

21.07.2021 15:08

Ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi.

Ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi.

-'Gece' ve 'Gece' gibi bilinmeze giren bütün canlar için adalet istiyorum"

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA)

ESENYURT'ta, geçen ay bir sitenin girişinde hafif ticari aracın üzerinden geçtiği 'Gece' isimli köpek, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hafif ticari aracın köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi. Köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Orada ezdiği köpek 60 kilo orada bir insanda olabilirdi. Hiç şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. 'Gece' ve 'Gece' gibi bilinmeze giren bütün canlar için adalet istiyorum" dedi.

Olay geçen ay Esenyurt'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir kişi hafif ticari aracıyla siteden çıkacağı sırada, kapı önünde yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpeğin ezildiğini görenlerin uyarısı ile aracından inen kişi, köpeğin aracın altında kaldığını görmesine rağmen hiçbir şey yapmayarak bir saat boyunca bekledi. Sitenin güvenlik görevlilerinin yardımıyla, hafif ticari aracın altından çıkartılan köpek, kliniğe kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 gün sonunda köpek hayatını kaybetti.

"KASTEN ÜZERİNDEN GEÇEREK ELLERİNİN PARÇALANMASINA SEBEP OLDU"

"Gece" isimli köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta bir sitede, birisi kasten göz göre göre 55-60 kilo olan 6 yıldır beslendiğim, aşısını yaptığım bir çocuğumu kasten üzerinden geçerek ellerinin parçalanmasına sebep oldu. Kendim sağlık çalışanıyım. Olay olduğu zaman çalıştığım için site yönetimi tarafından defalarca arandım. Telefona döndüğümde bir saat boyunca bekletildiğini öğrendim. Hayvansever bir güvenlik görevlisi, köpeğin öleceğini anlayıp yakın yerde bir kliniğe götürüldü. Oraya gittiğimde kanlar içinde yatıyor. Oradan alarak başka bir yere götürdüm." dedi.

"BÜTÜN CANLAR İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Gökmen, "Bir saat bekletildiği için kan kaybından dayanamadı. 25 gün sonunda enfeksiyon kaptı ve ardından melek oldu. Şunu söylemek istiyorum; Dünyada bir ilk oldu ve hayvan yasasına göre artık hayvanların mal olmadığını bir can olduğuna dair Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. Madem artık can ise katillerin en üst seviyede yargılanmasını istiyorum. Bu davanın peşini bırakmayacağım. 'Gece' ve 'Gece' gibi bilinmeze giren bütün canlar için adalet istiyorum. Bir ifade de kişinin araç kullanırken elinde telefon olduğunu ve araçtan çok geç indiği, indiğinde de telefonla uğraşıyor. Orada ezdiği köpek 60 kilo orada bir insanda olabilirdi. Hiç şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Köpeğin hafif ticari araç altında kalarak ezildiği o anlar sitenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir hafif ticari araç sürücüsü köpeği ezdiği ve başında beklediği görüldü.

ESENYURT'TA SİTENİN GİRİŞİNDE YATAN KÖPEĞİ ARACIYLA BÖYLE EZDİ
ESENYURT'TA SİTENİN GİRİŞİNDE YATAN KÖPEĞİ ARACIYLA BÖYLE EZDİ
ESENYURT'TA SİTENİN GİRİŞİNDE YATAN KÖPEĞİ ARACIYLA BÖYLE EZDİ
ESENYURT'TA SİTENİN GİRİŞİNDE YATAN KÖPEĞİ ARACIYLA BÖYLE EZDİ

Cep Telefonu, Esenyurt, Adalet, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA SİTENİN GİRİŞİNDE YATAN KÖPEĞİ ARACIYLA BÖYLE EZDİ - Son Dakika


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