Esenyurt'ta 'skunk' operasyonu
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ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi. Esenyurt
'ta denetim yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 2 kilo 330 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 38 kilo 725 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-ele geçirilen uyuşturucu
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