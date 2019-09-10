Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklete el konuldu
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Esenyurt'ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklete el konuldu

1 saat önce

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklete el konuldu, System.String[]

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, kurallara uymayan çok sayıda motosiklet çekici yardımı ile otoparka çekildi.


Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Motosiklet sürücülerinin kask kullanıp kullanmadıkları ve evrakları kontrol edildi. Olası kazalarda yaralanmaların önüne geçmek için önem arz eden uygulamada çok sayıda motosiklete el konuldu. Cezası kesilen motosikletler otoparka çekildi. Çekici üstündeki motosikletler ilginç görüntüler oluşturuldu. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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