Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklet çekildi
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Esenyurt'ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklet çekildi

1 saat önce

Esenyurt'ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklet çekildiİSTANBUL - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklet çekildi

İSTANBUL - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan çok sayıda motosiklet çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Esenyurt genelinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Motosikletli vatandaşların kask kullanım kuralı başta olmak üzere evrakları da kontrol edildi. Olası kazalarda yaralanmaların önüne geçmek için önem arz eden uygulamada çok sayıda motosiklete el konuldu. Cezası kesilen motosikletler otoparka çekildi. Çekici üstündeki motosikletler ilginç görüntü oluşturuldu.

Esenyurt'ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklet çekildi

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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