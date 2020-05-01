ESENYURT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 3 KİŞİYE CEZA - Son Dakika

ESENYURT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 3 KİŞİYE CEZA

Veysel TİMDU/3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Esenyurt'ta polis ekipleri denetimlerde bulundu.

Veysel TİMDU/ 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Esenyurt'ta polis ekipleri denetimlerde bulundu. Denetimlerde gerekli evrakları taşımayan 3 kişiye ceza kesildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı itibarıyla başladı. Yasağın ardından polis ekipleri Esenyurt'ta denetimlerde bulundu. Bahçeyolu Caddesinde denetim yapan polis ekipleri, araçları durdurarak araçtakilerin gerekli evrakları taşıyıp taşımadığını kontrol etti. Denetimlerde 3 kişiye 780'er lira para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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