Esenyurt'ta bir Suriyeli, komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü; ekipler sabaha kadar nöbet tuttu - Son Dakika

Esenyurt'ta bir Suriyeli, komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü; ekipler sabaha kadar nöbet tuttu

Son Güncelleme: 09.09.2023 11:14

Esenyurt'ta sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler karıştı. Çıkan kavgada Suriyeli A.H., N.T.'yi kalbinden bıçaklayarak öldürüldü. Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken olay sonrası kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler karıştı. Çıkan kavgada, A.H., N.T.'yi bıçaklayarak öldürüldü. Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken olay sonrası kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafında yakalandı.

Dün saat 19.30 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1218. sokakta meydana gelen olayda sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavga eden çocuklardan birinin babası olan N.T., çocuklara tepki gösterdi. Bu sırada, olayı duyan Suriyeli çocuğun babası A.H. de, evden aldığı bıçakla dışarı çıkarak N.T. ile tartıştı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.H., N.T.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanaye kaldırılan N.T., burada yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan A.H., ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

Esenyurt'ta tansiyon yüksek! Suriyeli bir kişi komşusunu bıçaklayarak öldürdü, ekipler sabaha kadar nöbet tuttu

POLİS, SOKAKTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından, A.H.'nin evinin önünde toplanan kalabalığın tepkilerinin üzerine mahalleye çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

İşte olay yerinden kareler;

Esenyurt'ta tansiyon yüksek! Suriyeli bir kişi komşusunu bıçaklayarak öldürdü, ortalık karıştı
Esenyurt'ta tansiyon yüksek! Suriyeli bir kişi komşusunu bıçaklayarak öldürdü, ortalık karıştı
Esenyurt'ta tansiyon yüksek! Suriyeli bir kişi komşusunu bıçaklayarak öldürdü, ortalık karıştı
Kaynak: DHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta bir Suriyeli, komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü; ekipler sabaha kadar nöbet tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir Suriyeli, komşusunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü; ekipler sabaha kadar nöbet tuttu - Son Dakika
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