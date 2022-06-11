Esenyurt'ta sokak köpeğini ezdi, arkasına dahi bakamdan kaçtı; o anlar kameraya yansıdı

Kaza sonrasında yaralı köpek tedaviye alındı, kardeşi Sarı tek başına kaldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dikkatsiz sürücü, Boncuk isimli sokak köpeğinin üzerinden araba ile geçti. Kaza sonrasında köpeğin araç altından çıktığını gören şahıs ise arkasına dahi bakmadan kaçtı. Yaşanan olay sonrasında Boncuk'un kardeşi Sarı, mahallede tek başına kalırken, yaşanan o kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde otoparktan çıkan dikkatsiz bir sürücü, sokakta yatan Boncuk isimli köpeği görmeyerek üzerinden geçti. Çarpmanın etkisi ile aracın altında kalan köpek, sürücünün geri manevra yapmasıyla yaralı şekilde koşarak kaçtı. Olayın ardından aracından inmeye dahi tenezzül etmeyen şahıs, arkasına dahi bakmadan kaçtı. Yaşanan o kaza anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kasları ezilen Boncuk sakat kalabilir

Kaza sonrasında köpeğin seslerini duyan mahalleli hemen sokağa çıkaran Boncuk'u aramaya başladı. Kısa sürede yaralı köpeği bulan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere haber verdi. Sonrasında vatandaşlar köpeği kendi imkanları ile barınağa götürürken, Boncuk'un ayaklarında kas ezilmesi yaşandığını ve buna bağlı olarak sakat kalabileceği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından ise Boncuk'un kardeşi Sarı ise mahallede tek başına kaldı. Çevredeki hayvan sever vatandaşlar ise Sarı'nın bu durumunu "Kardeşinin yokluğuna üzülüyor" diyerek anlattı.

"Boncuk'u kanlar içerisinde bulduk"

Yaşanan olayı anlatan Taner Hakverir, "Geçen gün bir köpek sesine uyandım. Hemen dışarı çıkıp baktığımda kan olduğunu gördüm. Hemen güvenlik kameralarına baktık ve sokakta beslediğimiz "Boncuk" isimli köpeği araba ezmiş. Görüntülerde gördük ki adam köpeği ezdikten sonra durmamış. Hemen aramaya başladık. Boncuk'u bulduğumuzda kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Vakit kaybetmeden veterinere götürdük ve bize orada hayvanın sinirlerinin ezildiği söylendi. Yani benim en çok üzüldüğüm nokta köpeklerin bu kadar değersiz olması. Adam ezdikten sonra basmış gitmiş" dedi.

"Keşke çarptıktan sonra bir kez baksaydı"

Kazadan sonra kaçan sürücüye seslenen Muharrem Dikmetaş, "Keşke o şahıs hayvana çarptıktan sonra durup bir kez olsun hayvana baksaydı, veterinere götürseydi veyahut yardım edebileceği bir şey yapma cabasına girseydi bu bize yeterli olurdu. İnsanlık adına bunlardan birini yapması gerekliydi. Gerçekten çok üzücü bir durum" dedi.