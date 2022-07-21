Esenyurt'ta sokak ortasına dehşete düşüren görüntü - Son Dakika
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Esenyurt'ta sokak ortasına dehşete düşüren görüntü

21.07.2022 10:33
Esenyurt'ta sokak ortasına dehşete düşüren görüntü

Esenyurt'ta bir şahıs iddiaya göre boşanmak isteyen eşini silah zoruyla kaçırmaya çalıştı.

Esenyurt'ta bir şahıs iddiaya göre boşanmak isteyen eşini silah zoruyla kaçırmaya çalıştı. Araya giren oğlu ve çevredeki vatandaşlar, babanın belindeki silahı almaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya bir şahıs, aracıyla boşanmak isteyen karısının önünü keserek silah zoruyla kaçırmak istedi. Bu sırada annesinin yanında oğlu, babanın belindeki silahı almaya çalıştı. Yaşananlara çevredeki vatandaşlar da müdahale etti. Yaşanan arbedede çevredeki bir esnaf, babanın elindeki silahı almayı başardı. Tabancayı alan vatandaş bir süre geri vermek istemese de silahı sahibine teslim etti. Tartışma sonrası aile bölgeden ayrılırken polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından karakola giden kadın, eşinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan adamın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay hakkında konuşan esnaf Mahmut Ekmekçi, "Akşam saat 18.00-19.00 arasında, bir adam silah çekti. Buradaki esnaf arkadaşlar araya girdi. Adamın elindeki silahı aldılar. Herhalde baba ve oğlu arasında yaşandı. Bir kadını bir yere götürmeye çalışıyordu. Adamın oğlu, kadını öldüreceğini düşündüğü için babasının onu götürmesini izin vermiyordu. Kadın da herhalde çocuğun annesiydi. Olaydan sonra polis geldi ancak polisten önce gitmişlerdi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sokak ortasına dehşete düşüren görüntü - Son Dakika

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