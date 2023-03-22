ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA CİNAYET - 3 - Son Dakika
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ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA CİNAYET - 3

22.03.2023 18:45

Saldırgan eşini balkondan attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Saldırgan eşini balkondan attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Baran AKKAYA - İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'da iddiaya göre karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldüren saldırgan polise teslim oldu. Saldırganın eşini de 4 ay önce tartışma sonrası balkondan attığı belirtildi.

Olay, Esenyurt Aşık Şenlik Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Savaş Çıkan karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Turan Dikmen 'i bir süre takip ettikten sonra başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Dikmen'in öldüğü belirlendi. Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu. Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor" dedi.

EŞİNİ 4 AY ÖNCE BALKONDAN ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada Savaş Çıkan'ın polise verdiği ifadede, Esenyurt'ta geçtiğimiz Aralık ayında balkondan atlayarak yaralanan eşi Meral Çıkan'ın Turan Dikmen ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İddiaya göre Aralık ayında, Meral Çıkan eşi ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. Meral Çıkan balkondan atlayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Çıkan ifadesinde önce kendisinin atladığını söyledi. Ancak sonra ifade değiştirerek eşi ile kardeşinin kendisini balkondan attığını ifade etti. Savaş Çıkan ile kardeşinin, 1 Şubat'ta yakalanıp ifadeleri sonrası serbest kaldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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