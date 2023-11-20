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Esenyurt'ta Sokak Ortasında Cinayet: Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

Esenyurt'ta Sokak Ortasında Cinayet: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Esenyurt'ta iki akraba arasında çıkan anlaşmazlık sokak ortasında kavgaya dönüştü. Kavgada Yalçın Gırnatacı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayet anı ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt\'ta Sokak Ortasında Cinayet: Güvenlik Kamerasına Yansıdı
20.11.2023 12:15

Esenyurt'ta aralarında anlaşmazlık çıkan iki akraba, sokak ortasında birbirine girdi. Kavgada Yalçın Gırnatacı vücuduna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 01: 30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki şahıs arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri diğerine bıçak çekti. Bu sırada arabasının yönelen Yalçın Gırnatacı. tam bagajını açarken, cinayet şüphelisi akrabası üzerine koşarak elindeki bıçağı karnına soktu. Aldığı bıçak darbesi sonrası yere yığılan Gırnatacı'yı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Yalçın G. hayatını kaybetti. Yaşanan cinayet anı ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Güvenlik, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Sokak Ortasında Cinayet: Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Sokak Ortasında Cinayet: Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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