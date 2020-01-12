Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar - Son Dakika

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar

19 dakika önce

Esenyurt'ta sokakta iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar, System.String[]

Esenyurt'ta sokakta iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 25 el ateş edildiği belirlendi.


Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Nurettin İnan (31) vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan çatışmada 25 ele ateş edildiğini tespit etti. Çatışma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü
Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu Evine hırsız giren adam komşularına isyan etti Antalya'nın göbeğinde bıçakla dehşet saçtı ardından selfie çekti

Son Dakika Haberleri
13:50 Australya yangınları: Başbakan Morrison'dan 'Kriz yönetiminde hatalar yaptım' itirafı - Son Dakika Haber
13:50 Şanlıurfa'da çocuklara "Karagöz ve Hacivat" oyunu - Son Dakika Haber
13:48 Ovacık Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü keyfi - Son Dakika Haber
13:37 Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar - Son Dakika Haber
13:37 Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu - Son Dakika Haber
13:00 Kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı - Son Dakika Haber
12:56 Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 13:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]