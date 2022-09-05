Esenyurt'ta gözü dönmüş bir şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında sopayla dövdü

Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı. Öfkeli koca, ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla şiddet uyguladı.

ÇEVREDEKİLER ADAMIN ELİNDEKİ SOPAYI ALDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği şahıs, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.