Esenyurt'ta gözü dönmüş bir şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında sopayla dövdü - Son Dakika
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Esenyurt'ta gözü dönmüş bir şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında sopayla dövdü

05.09.2022 09:40

Esenyurt'ta bir koca, sokak ortasında kendisinden ayrılmak isteyen eşine sopa ile şiddet uyguladı. Çevredeki vatandaşların şahsa müdahalesi sonucu elindeki sopa güçlükle alınırken o anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde ayrılmak üzere olduğu eşinin yanına aracıyla gelen bir adam, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı. Öfkeli koca, ayrılmak üzere olduğu eşine sokak ortasında tekme ve yumruklarla şiddet uyguladı.

ÇEVREDEKİLER ADAMIN ELİNDEKİ SOPAYI ALDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar adama müdahale ederken şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden adam bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi.

Ayrılmak istediği eşini sopa ve yumruklarla sokak ortasında dövdü

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği şahıs, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta gözü dönmüş bir şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında sopayla dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta gözü dönmüş bir şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında sopayla dövdü - Son Dakika
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