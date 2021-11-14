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Esenyurt'ta sokak ortasında savaş! - Son Dakika

Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!

14.11.2021 23:46

Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 40 kişinin karıştığı kavgada yaşananlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kavgada, iddiaya göre; aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, sokak üzerinde tartışmaya başladı.

40 KİŞİ KAVGAYA KARIŞTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri kavganın sona ermesi için havaya 1 el ateş etti. Bir süre sonra kavganın yeniden büyümesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Taraflardan bir kişi elindeki silah ile 3 kez ateş etti ancak silahtan çıkan kurşunlar kimseye isabet etmedi. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı, taş, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Çok sayıda polisin geldiği olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tarafların birbirine attığı taşlar sonucu, sokak üzerindeki otomobillerde de hasar oluştuğu görüldü.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokak üzerindeki çok sayıda kişinin birbirlerine saldırdığı ve taş attığı görülüyor. Silah seslerinin duyan vatandaşlar çevreye kaçışıyor.

Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!
Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!
Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!
Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!
Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!
Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!
Esenyurt'ta sokak ortasında savaş!

kavga, Silah, Polis, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sokak ortasında savaş! - Son Dakika


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