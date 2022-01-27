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Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu - Son Dakika

Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu

27.01.2022 09:29
Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu

ESENYURT'ta bir kişi, sokak ortasında tabancayla ateş ederek, husumetlisini bacağından yaraladı.

ESENYURT'ta bir kişi, sokak ortasında tabancayla ateş ederek, husumetlisini bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırgan aynı gün yakalandı.

Olay, 12 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak arkasından gelen kişi, caddede arkadaşı ile yürüyen Ali Açar'a tabanca ile ateş etti. Açar, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın, Açar ile aralarında husumet bulunan Necip Cançeken olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Cançeken, saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen silahlı saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, arkadaşıyla yürüyen Açar'ın silahlı saldırıya uğradığı görülüyor.


- İstanbul
Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu
Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu
Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu
Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu
Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu
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Güzelyurt Mahallesi, Esenyurt, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla vuruldu - Son Dakika


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