Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

19.03.2022 09:39

Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta gece boyunca aralıklarla yağan kar ara sokakları buz pistine çevirdi, araçları ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sokaklardan çıkamayan araçlar geri gelip defalarca çıkmayı denedi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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