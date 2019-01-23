Esenyurt'ta Sokaklara Yer Altı Çöp Konteyneri Yerleştirildi
1 saat önce
Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 13 noktaya her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine ve 2 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.
Esenyurt Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 13 noktaya her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine ve 2 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.
Normal bir çöp konteynerinin 4 katı büyüklüğündeki yer altı konteynerler ile Esenyurt daha sağlıklı ve estetik görünüme kavuşacak. Yerüstünde yaygın kullanılanlardan dört kat daha fazla çöp alan bu sistemle çöpler insan eli değmeden, tahsis edilen özel toplama aracıyla tek bir şoförle, otomatik sistemle toplanacak. Çöpleri birkaç dakika içinde, pratik ve temiz şekilde toplayacak sistemle Esenyurtlu vatandaşlar çöp kokusundan, görsel kirlilikten kurtulurken, ilçe daha temiz, sağlıklı görünüm kazanacak. Doğaya zarar vermeyen yeni sistem için 13 konteynerin ardından 50 konteyner ihalesi daha yapıldı. Böylelikle kısa süre içerisinde Esenyurt'ta bulunan tüm çöpler yer altına taşınarak yer tasarrufu yapılacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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