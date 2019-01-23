Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Sokaklara Yer Altı Çöp Konteyneri Yerleştirildi

Esenyurt'ta Sokaklara Yer Altı Çöp Konteyneri Yerleştirildi

13 dakika önce

Esenyurt'ta sokaklara yer altı çöp konteyneri yerleştirildiİSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 13 noktaya her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine ve 2 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.

Esenyurt'ta sokaklara yer altı çöp konteyneri yerleştirildi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 13 noktaya her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine ve 2 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteyneri yerleştirildi.
Normal bir çöp konteynerinin 4 katı büyüklüğündeki yer altı konteynerler ile Esenyurt daha sağlıklı ve estetik görünüme kavuşacak. Yerüstünde yaygın kullanılanlardan dört kat daha fazla çöp alan bu sistemle çöpler insan eli değmeden, tahsis edilen özel toplama aracıyla tek bir şoförle, otomatik sistemle toplanacak. Çöpleri birkaç dakika içinde, pratik ve temiz şekilde toplayacak sistemle Esenyurtlu vatandaşlar çöp kokusundan, görsel kirlilikten kurtulurken, ilçe daha temiz, sağlıklı görünüm kazanacak. Doğaya zarar vermeyen yeni sistem için 13 konteynerin ardından 50 konteyner ihalesi daha yapıldı. Böylelikle kısa süre içerisinde Esenyurt'ta bulunan tüm çöpler yer altına taşınarak yer tasarrufu yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ Elebaşı Gülen, ABD'den Sınır Dışı Edilince Mısır'a Sığınabilir Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması Son Dakika! Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:18:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Sokaklara Yer Altı Çöp Konteyneri Yerleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]