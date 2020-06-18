Esenyurt'ta 'sosyal mesafe'ye uyulmayan kafe mühürlendi - Son Dakika

Bağlarçeşme Mahallesi 1103'üncü Sokak'taki bir kafeye Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde denetim yaptı. Kafede sosyal mesafeye uyulmayarak masaların yerleştirildiği 3 kişinin kapalı alanda sigara içtiği tespit edilerek bunlara 187'şer TL ceza kesildi. Kontrollerde yaşı küçük 2 kişi ile birlikte toplam 3 kişinin sigortasız çalıştırıldığı işyerinin yetkilisinin mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri hakkında gerekli tutanaklar hazırlandı. Kafe, çağrılan zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.