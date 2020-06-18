ESENYURT'TA 'SOSYAL MESAFE'YE UYULMAYAN KAFE MÜHÜRLENDİ - Son Dakika

ESENYURT'ta yapılan denetimler sırasında bir kafede sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, sigara içildiği ve sigortasız işçi çalıştırıldığı belirlendi. Sigara içenlere ceza kesilirken, sigortasız işçi çalıştırılan iş yeri de mühürlendi.

Bağlarçeşme Mahallesi 1103'üncü Sokak'taki bir kafeye Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde denetim yaptı. Kafede sosyal mesafeye uyulmayarak masaların yerleştirildiği 3 kişinin kapalı alanda sigara içtiği tespit edilerek bunlara 187'şer TL ceza kesildi. Kontrollerde yaşı küçük 2 kişi ile birlikte toplam 3 kişinin sigortasız çalıştırıldığı işyerinin yetkilisinin mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri hakkında gerekli tutanaklar hazırlandı. Kafe, çağrılan zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.