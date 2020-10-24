Esenyurt'ta sosyal mesafesiz, maskesiz semt pazarı - Son Dakika

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz, maskesiz semt pazarı
24.10.2020 10:39
Esenyurt'taki semt pazarında pazarcı esnafının maske takmadığı, sosyal mesafeye uyulmadığı, müşterilerin elleri ile ürünleri seçtiği görüldü.
Esenyurt
'taki semt pazarında pazarcı esnafının maske takmadığı, sosyal mesafeye uyulmadığı, müşterilerin elleri ile ürünleri seçtiği görüldü.
Esenyurt'taki semt pazarında maske, sosyal mesafe, ve hijyen kurallarına fazla uyulmadığı görüldü. İstiklal Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında özellikle akşam saatlerinde kalabalık oluşurken, tezgah açan pazarcıların önemli bölümünün yüzlerinde maske bulunmadığı ve gelen müşterilerin sebze ve meyveleri elleri ile seçtiği kameraya yansıdı. Pazara alışveriş için gelenlerden Metin Yıldırım, koronavirüs testi pozitif çıkınca 1 hafta özel hastanede yoğun bakımda kaldığını, 15 gün karantinada tutulduğunu anlatırken, 7 aydan bu yana toplu ulaşım araçlarını kullanmadığını söyledi. Yıldırım, "Esenyurt'ta maske kuralına uyulmuyor. Kimse maske takmıyor. Covid-19'u ciddiye alan yok. Böyle giderse tünelin ucunun görünmesi çok zor. Maske konusunda uyarıyorsun sana tepki gösteriyorlar" dedi.
- İstanbul
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