Esenyurt'ta 'sosyal mesafesiz', 'seçmece bunlar' çağrılı semte pazarı - Son Dakika

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Esenyurt'ta 'sosyal mesafesiz', 'seçmece bunlar' çağrılı semte pazarı
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla peş peşe alınan önlemlere rağmen Esenyurt'ta kurulan semt pazarında 'Sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı gibi, alışverişe gelenlerin sebze ve meyveleri elleriyle seçtiği görüldü.
KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla peş peşe alınan önlemlere rağmen Esenyurt'ta kurulan semt pazarında 'Sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı gibi, alışverişe gelenlerin sebze ve meyveleri elleriyle seçtiği görüldü.
Kuruçeşme Mahallesi'nde her hafta olduğu gibi kurulan Çarşamba pazarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen sebze ve meyveleri seçmeme yasağına bu pazarda uyulmadı. Esenyurt Belediye zabıtasının da müdahale etmediği seçmeli sebze ve meyve satışının yanı sıra yumurtayı elleriyle seçen müşteriler tehlikeye aldırmadan ürünleri aldı. Bazı pazarcıların da yasağı hiçe sayarak, "Seçmece bunlar" diye bağırarak müşteri çekmeye çalışması dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:05 Kaynak: DHA
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