Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı - Son Dakika

Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk: 12 yerine 30 yolcu çıktı
Esenyurt'ta polis tarafından yapılan minibüs denetiminde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kurallarına uyulmadığı görüldü.
Esenyurt'ta polis tarafından yapılan minibüs denetiminde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kurallarına uyulmadığı görüldü. Denetimlerde bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı.
Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayıları ile ilgili de yeni kurallar getirilmişti. Kurallar çerçevesinde Esenyut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri Mehterçeşme Mahallesinde toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan minibüslerde kuralların tam aksine fazla yolcu sayıları dikkat çekti. Durdurulan bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı. Minibüs şoförüne fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası kesildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:07 Kaynak: İHA
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