Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı
Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı 12 yerine 32 kişi taşıyan minibüs sürücüsü: " Her türlü kuraldan haberimiz var" Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan uygulamada oturan 12 yolcu taşıması gereken minibüsten ayaktakiler yolcular dahil toplam...
Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı
12 yerine 32 kişi taşıyan minibüs sürücüsü: " Her türlü kuraldan haberimiz var"
İSTANBUL - Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan minibüslere yönelik yapılan uygulamada oturan 12 yolcu taşıması gereken minibüsten ayaktakiler yolcular dahil toplam 32 yolcu çıktı. Sosyal mesafesiz yolculuğa göz yuman sürücüye ceza yazılırken minibüs sürücüsü kuralları bilip bilmediği sorulması üzerine "Her türlü kuraldan haberimiz var" dedi.
Yeni tip korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşınmaması maske ve sosyal mesafe kuralları getirilmişti. Getirilen kurallara uyulup uyulmadığı yönünde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu minibüslerine yönelik uygulama yapıldı. Mehterçeşme Mahallesi'nde yapılan uygulamada taşınabilir yolcu sayısı 12 olan bir minibüsten 32 yolcu çıktı. Fazla yolcular minibüsten indirildi. Sürücüye fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası kesildi. Minibüs sürücüsü Murat Karakurt'a kuralları bilip bilmediği sorulması üzerine ilginç bir cevap verdi. Karakurt, "Kurallardan her türlü haberimiz var insanlar işlerine gitmeye çalışıyor bizim de yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:43 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta sosyal mesafesiz yolculuk...Minibüsten 32 kişi çıktı - Son Dakika
Son Dakika Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı