ESENYURT'TA SOSYAL YARDIMLAR EVLERE DAĞITILDI - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, önünde oluşan kuyruklar nedeniyle PTT'lerin kapanmasının ardından yapılan sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine evlerine götürülmeye başladığını duyurmuştu. Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi işitme engelli bir ailenin evine giden PTT görevlisi ile para yardımının yapıldığı sırada telefonla görüntülü olarak ailesini arayan işitme engelli Bilge Basıç'ın annesi arasındaki konuşma dikkat çekti. Basıç'ın annesi görevlinin neden geldiğini öğrendikten sonra yapılan yardıma teşekkür etti.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında sosyal yardımlar nedeniyle PTT'ler önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Sosyal mesafe kuralının vatandaşlar tarafından uygulanmaması üzerine sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülmeye başladı.

"DİKKAT ÇEKEN DİYALOG"

Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi işitme engelli Bilge Basıç'ın evine giden PTT görevlisi, parayı uzatarak sayılmasını istedi. Parayı imza karşılığında teslim alan Basıç, el işaretiyle teşekkür etti. Görevli ile para yardımının yapıldığı sırada telefonla görüntülü olarak ailesini arayan işitme engelli Bilge Basıç'ın annesi arasında gerçekleşen konuşma ise dikkat çekti. Basıç'ın annesi görevlinin neden geldiğini öğrendikten sonra yapılan yardıma teşekkür etti.