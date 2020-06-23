Esenyurt'ta su basan evden kurtarılan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta etkili olan yoğun yağışta oturdukları zemin kattaki dairenin su basması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 2, 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, yoğun yağış sonrası Pınar Mahallesi'ndeki derenin de taşmasıyla bir binanın zemin katını su bastı. Zemin kattaki dairede oturan Suriye uyruklu Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk ile çocukları Ahmet (5), Muhammed (3) ve Rehaf Mervan (2) su basan evde mahsur kaldı.

Baba Zireyk kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başararak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çocuklar, babaları ve yine Suriye uyruklu Halit Batti'nin yardımlarıyla dışarı çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine götürülen çocuklar, ilk tedavilerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

"Su camı kırarak içeri girdi"

Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin taştığı sırada evde olduklarını belirterek, şunları anlattı:

"Evde oturuyorduk, televizyon izliyorduk ve o esnada çocuklar da yanımdaydı. Yağmur başladıktan sonra pencereden içeri su girmeye başladı ve cam kırıldı. Su içeri dolmaya başlayınca, çocukları dışarı çıkarmaya çalıştım fakat o esnada çocuklar çok su yuttu. Yanımdaki kişi bana yardım etti, kapıyı kırdık ve çocukları dışarı çıkarmaya başladık. Sonra ambulans geldi ve hastaneye getirildik."

"Hemen üstümüzü çıkarıp içeri daldık ve çocukları kurtardık"

Çocukları kurtaran 22 yaşındaki Suriyeli Halit Batti de su basan eve girdiği zaman çocukların ve ailenin içeride olduğunu dile getirerek, "Hemen üstümüzü çıkarıp içeri daldık ve çocukları kurtardık. Sonra polis ve ambulans geldi, onları alıp hastaneye götürdüler." dedi.

Gülcan Kızıl da 4 yıldır Esenyurt'ta yaşadığını belirterek, daha önce yaşanan selde 2 çocuğunu kurtardığını anlattı. Daireyi satın alıp yerleştikten 20 gün sonra evini su bastığını belirten Kızıl, "Komşuların yardımıyla çocuklarımı kurtarabildim. 2018'de tekrar su baskını oldu, bugün yine su bastı. Her seferinde evden çocuklarımı zorlukla çıkarabiliyorum. Her sene bu garibanların hali bu şekilde, ne olacak böyle?" diye konuştu.

Kurtarma çalışmaları cep telefonuyla görüntülendi

Bu arada, çocukları kurtarabilmek için hem babanın hem de vatandaşların verdiği zamana karşı yarış da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde baba Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk apartmanın içinde suyla dolan daireden çıkarak çocukların yerini söylüyor. Vatandaşların babayla birlikte suyun içine girip çocuklara ulaşma çabaları ise ilk dakikalarda sonuçsuz kalıyor. Babanın, evin henüz hava bulunan bir noktasında mahsur kalan çocuklarının yanına girip çıktığı anlarda ise dışarıda bekleyen vatandaşlar büyük telaş yaşıyor.