ESENYURT'TA SU BASKINLARI SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ESENYURT'TA yaşanan su baskınlarının ardından temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'taki Haramidere taşmış ve çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı. Yaşanan su baskınları sonrası Pınar ve Yeşilkent Mahallelerindeki ev ve işyerlerinde çalışma başlatıldı. Temizlik çalışmaları bugün de devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mağdur olan mahalle sakinlerini ziyaret etti. İBB ve AFAD ekipleri de baskınlarda zarar gören evlerde temizlik çalışmalarına destek verdi. Kullanılmayacak hale gelen eşyalar dışarı çıkarılırken, bazı evlerde de halen su tahliye çalışmaları yapılıyor. İşyerlerini su basan bazı kişilerin ise kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı gözlendi.

"28 SENEDİR BURASI İÇİN VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Mahalle sakini Alpay Kınov, "Dünden beri camiyi temizlemeye çalışıyoruz. Hala temizlenemedi. En az 3 kova dolusu kitap çöp oldu. Camide ne var ne yok kullanılamaz halde. 50-100 bin lira zarar var. Burada altyapısı çalışması yapılması lazım. Verilen sözler 28 yıldır tutulmadı" dedi.

"SEL SIRASINDA ÇEVREDEKİLER SÖYLEMESE CAN VERECEKTİK"

Bir başka mahalle sakini Songül Yıldırım ise "Çok mağduruz, 200 ev perişan oldu. Çoluk çocukla dışarıda kaldık. Eşyalarımızın hepsi gitti. Sel baskını sırasında millet söylemeseydi, can verecektik. Tek üzerimdeki elbisem kaldı" dedi.