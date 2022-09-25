ESENYURT'TA SU SAATİ HIRSIZLIĞI - Son Dakika
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ESENYURT'TA SU SAATİ HIRSIZLIĞI

25.09.2022 10:28

ESENYURT'da bir kişi girdiği binadan su saati çaldı.

ESENYURT'da bir kişi girdiği binadan su saati çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Örnek Mahallesi'nde bir binada yaşandı. Binaya giren hırsız, dairenin önünden aldığı temizlik kovası ile bodrum katına indi. Şüpheli, su saatlerinin olduğu dolaba yönelerek 2 su saatini yerinden söktü. Saatleri kovaya koyan hırsız, olay yerinden ayrıldı. Suları kesilen bina sakinleri, bodrum kata indiklerinde saatin olmadığını fark ettiler. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bina sakinlerinden Derviş Korkmaz, Evden aradılar dün akşam. Aşağı indik, bayağı bir miktar su vardı. Borular patlamıştı, su sayaçları kırılmıştı. Vanaları kapattık. Polise haber verdik. Su sayaçları yoktu, çalınmıştı. Daha sonra güvenlik kameralarını incelediler dedi

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ESENYURT'TA SU SAATİ HIRSIZLIĞI - Son Dakika

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