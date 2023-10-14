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Esenyurt'ta Su Sızması Nedeniyle Kavga: Silahla Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta Su Sızması Nedeniyle Kavga: Silahla Havaya Ateş Açıldı

Son Güncelleme: 14.10.2023 09:47

Esenyurt'ta bir adam, dairesine su sızdığı için komşusuyla kavga etti. Kavga sırasında adam, çıkardığı silahla havaya ateş açtı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta dairesine su sızdığı için komşusu ile kavga eden adam, çıkardığı silahla havaya ateş saçtı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan iki komşu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın nedeninin ise üst kat daireden alt kata su sızmasından dolayı çıktığı öğrenildi. Komşuların tartışması kavgaya dönüşürken eline silah alan adam, kavga ettiği komşusunu korkutmak için havaya birden fazla kez ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kurşun herhangi bir yere isabet etmediği öğrenildi. Havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken kavgada ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Su Sızması Nedeniyle Kavga: Silahla Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Su Sızması Nedeniyle Kavga: Silahla Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
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