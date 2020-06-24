ESENYURT'TA SU VE ÇAMUR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI - Son Dakika

Esenyurt'ta sağanak yağış sonrasında yaşanan sel felaketinde çamur ve sel sularının dolduğu daire ve sokaklar temizlendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt'ta birçok evi su basmıştı. Sel baskını sonrasında başlatılan temizleme çalışmaları gece boyunca devam etti. İtfaiye ekipleri tarafından pompa ve vidanjörlerle yapılan temizleme çalışmaları sabaha karşı tamamlandı. Belediye ekipleri temizlik çalışmaları sonrasında sokakları yıkarken bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.