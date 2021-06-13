Esenyurt'ta suçüstü yakalanan yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta suçüstü yakalanan yankesicilik zanlısı tutuklandı

Esenyurt'ta bir pazarda yanına yaklaştığı kadının çantasından cüzdanını çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Esenyurt'ta bir pazarda yanına yaklaştığı kadının çantasından cüzdanını çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da Akevler Mahallesi'ndeki semt pazarında hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine şüpheliyi takibe aldı. Pazarda alışveriş yapan bir kadının yanına yaklaşan şüpheli, kadının çantasından cüzdanını çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "yankesicilik" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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