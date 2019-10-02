Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta şüphe üzerine gözaltına alınan 2 kişi azılı dolandırıcı çıktı
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Esenyurt'ta şüphe üzerine gözaltına alınan 2 kişi azılı dolandırıcı çıktı

59 dakika önce

Haber: Ersan SAN/İSTANBUL, DHAEsenyurt'ta yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta şüphe üzerine gözaltına alınan 2 kişi azılı dolandırıcı çıktı, System.String[]

Haber: Ersan SAN/İSTANBUL, DHA

Esenyurt'ta yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yürüten Güven Timleri Ekipleri şüphelendikleri 2 kişiyi yolda gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken yapılan incelemelerde hırsızlık olayları yanında şüphelilerin 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin daire veya işyeri kiralamak amacıyla özellikle yaşlı kişilerle anlaşma sağladıktan sonra, kapora olarak sahte 500 euro vererek "Yanımızda TL cinsinden para yok. Bu paranın değeri fazla. Kapora için çok. Siz bize elinizde ne kadar varsa verin, cüzi miktarda kapora vermiş olalım" diyerek gerçek para üstü aldıkları ortaya çıktı. Anlaşma esnasında şüphelilerden birinin iş yeri sahibini oyarken diğerinin de iş yeri sahibinin çantasından cüzdan ve paraları çaldıkları da öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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Şüphelilerin emniyetten çıkışı


Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
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