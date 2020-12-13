Esenyurt'ta şüpheli kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı - Son Dakika

Esenyurt'ta şüpheli kişinin üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı çıktı
13.12.2020 21:47
ESENYURT'TA Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üzerini aradı.
ESENYURT'TA Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üzerini aradı.
Üzerinden kemer görünümlü döner bıçağı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt
'ta Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler dün akşam saatlerinde sokak üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üst araması yapan ekipler, şüphelide herhangi bir şey bulamadı. Şüpheliden kemerini de çıkarmasını istediler. Kemerin içinde 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- İstanbul
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