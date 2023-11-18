Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Bir kadın 5. katın balkonundan düştü

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı binanın en üst katında oturan bir kadın balkondan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Melisa Şimşek isimli kadın henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadın tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.