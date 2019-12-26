ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN YOL ORTASINDAKİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN YOL ORTASINDAKİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN YOL ORTASINDAKİ KAVGASI KAMERADA

6 saat önce

Ersan SAN/ ESENYURT'ta trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek, yol ortasında kavga etti.

ESENYURT'TA SÜRÜCÜLERİN YOL ORTASINDAKİ KAVGASI KAMERADA, System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT'ta trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek, yol ortasında kavga etti. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından kaydedildi.

Olay, geçen hafta Esenyurt, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü yol verme sebebiyle trafikte tartıştı. Sürücüler araçlarından inerek, yol ortasında kavga etmeye başladı. Taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla saldırdı. Üstündeki kıyafeti de çıkan yerdeki kişi bir süre yumrukların hedefi oldu. Bir otomobille taksi de kavga sırasında yoldan geçmeye çalıştı. Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Sürücülerin kavga etmesi

-Birinin yere düşmesi

-Diğerinin tekme ve yumruk atması

-Yoldan geçmeye çalışan araçlar

-Tarafların ayrılması

-Araya girenler


Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:08 Kaynak: DHA
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